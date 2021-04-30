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СМИ: На Ставрополье реанимировали одного ребёнка, считавшегося погибшим в ДТП

Таким образом, по предварительным данным, жертвами аварии стали пять несовершеннолетних.

30 апреля 2021, 15:00

Фото © LIFE

На Ставрополье реанимировали одного ребёнка, считавшегося погибшим в ДТП. Видео с места ДТП в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Врачи реанимировали одного ребёнка, считавшегося погибшим в ДТП с КамАЗом и микроавтобусом на Ставрополье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Врачам удалось реанимировать одного ребёнка, считавшегося погибшим в аварии с автобусом", — сообщил источник.

Лайф публикует фото с места аварии на Ставрополье, где разбилась детская баскетбольная команда

Лайф публикует фото с места аварии на Ставрополье, где разбилась детская баскетбольная команда

Таким образом, по предварительным данным, в ДТП погибло пятеро детей. Также в аварии пострадало 12 человек, включая восьмерых несовершеннолетних и четверых взрослых. Ребята в возрасте от 12 до 14 лет ехали на соревнования по баскетболу из Волгограда в Черкесск.

Появилось видео с места смертельной аварии на Ставрополье, где погибло шесть детей

Появилось видео с места смертельной аварии на Ставрополье, где погибло шесть детей

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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