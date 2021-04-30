СМИ: На Ставрополье реанимировали одного ребёнка, считавшегося погибшим в ДТП

На Ставрополье реанимировали одного ребёнка, считавшегося погибшим в ДТП. Видео с места ДТП в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

Врачи реанимировали одного ребёнка, считавшегося погибшим в ДТП с КамАЗом и микроавтобусом на Ставрополье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Таким образом, по предварительным данным, в ДТП погибло пятеро детей. Также в аварии пострадало 12 человек, включая восьмерых несовершеннолетних и четверых взрослых. Ребята в возрасте от 12 до 14 лет ехали на соревнования по баскетболу из Волгограда в Черкесск.