В России выпустят монеты, посвящённые Евро-2020
На них изображены стадион в Санкт-Петербурге, где пройдут матчи, и логотип соревнований.
Фото © сайт Центрального банка России
Банк России 12 мая выпускает в обращение памятные монеты в честь чемпионата Европы по футболу – 2020. Так, планируется, что ярые поклонники спорта смогут приобрести серебряные монеты номиналом три рубля и золотые номиналом 50 рублей. Тираж — около восьми тысяч штук.
Как сообщается на сайте финансового регулятора, на лицевой стороне монет будет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации. Отличаться они будут оборотной стороной. Потому что на серебряной в цвете нанесут изображение официального логотипа чемпионата и рельефное изображение стадиона в Санкт-Петербурге. А вот на золотой владельцы монет увидят рельефное изображение официального логотипа чемпионата на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений символов Санкт-Петербурга.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса чемпионат был перенесён на 2021 год, но сохранил название. Турнир пройдёт в 11 городах (Амстердаме, Баку, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме, Севилье, а также в Санкт-Петербурге) с 11 июня по 11 июля.
Лайф уже писал, что в Санкт-Петербурге пройдёт семь игр Евро-2020: Бельгия – Россия (12 июня), Польша – Словакия (14 июня), Финляндия – Россия (16 июня), Швеция – Словакия (18 июня), Финляндия – Бельгия (21 июня), Швеция – Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля. Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.
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