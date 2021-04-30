Водитель гружёного под завязку автовоза снёс легковушку и протаранил забор в Подмосковье
По предварительным данным, устроивший аварию находился в нетрезвом состоянии.
Фото © LIFE
Нетрезвый водитель автовоза стал виновником ДТП в подмосковном Менделеево. В распоряжении Лайфа оказалось видео момента аварии.
Фото © LIFE
Шофёр не справился с управлением полностью загруженного транспортного средства и снёс пытавшуюся повернуть легковушку Ford Mondeo.
Фото © LIFE
Однако на этом путь автовоза не закончился. Через 700 метров он влетел в забор отеля. По предварительным данным, устроивший аварию водитель фуры находился в нетрезвом состоянии.
Фото © LIFE
Сегодня на Ставрополье произошло ещё одно страшное ДТП — шесть детей погибли при столкновении КамАЗа с микроавтобусом. Также в ДТП пострадало 12 человек, включая восьмерых детей. Микроавтобус следовал из Волгограда в Черкесск.
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