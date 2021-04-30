Шесть детей погибли при столкновении КамАЗа с микроавтобусом на Ставрополье
Также в ДТП пострадало 12 человек, включая восьмерых детей. Микроавтобус следовал из Волгограда в Черкесск.
Фото © ТАСС/Сергей Мальгавко
В результате столкновения КамАЗа с микроавтобусом в Ставропольском крае погибло шесть детей. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.
Также в ДТП пострадало 12 человек, включая восьмерых детей. Микроавтобус следовал из Волгограда в Черкесск, несовершеннолетние с тренером ехали на соревнования. Погибшим от 12 до 14 лет.
"Спортом занимался, не пил и не курил": Друг семьи рассказал о подростке, погибшем в страшном ДТП в Новочеркасске
Ранее шестеро несовершеннолетних погибли в ДТП в Новочеркасске Ростовской области. Тогда несовершеннолетний подросток, находившийся за рулём легковушки, не справился с управлением и въехал в дерево. В результате трое парней и две девушки, включая малолетнего водителя, скончались от полученных травм на месте. Ещё одного подростка в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию, где он позже умер.
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