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Шесть детей погибли при столкновении КамАЗа с микроавтобусом на Ставрополье

Также в ДТП пострадало 12 человек, включая восьмерых детей. Микроавтобус следовал из Волгограда в Черкесск.

30 апреля 2021, 14:18

Фото © ТАСС/Сергей Мальгавко

В результате столкновения КамАЗа с микроавтобусом в Ставропольском крае погибло шесть детей. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Также в ДТП пострадало 12 человек, включая восьмерых детей. Микроавтобус следовал из Волгограда в Черкесск, несовершеннолетние с тренером ехали на соревнования. Погибшим от 12 до 14 лет.

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Ранее шестеро несовершеннолетних погибли в ДТП в Новочеркасске Ростовской области. Тогда несовершеннолетний подросток, находившийся за рулём легковушки, не справился с управлением и въехал в дерево. В результате трое парней и две девушки, включая малолетнего водителя, скончались от полученных травм на месте. Ещё одного подростка в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию, где он позже умер.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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