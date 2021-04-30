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Алиса Фрейндлих впервые появилась на публике после тяжело перенесённого ковида

Сегодня народной артистке СССР вручили орден, который из-за пандемии ей передать не смогли.

30 апреля 2021, 13:59

Фото © Администрация Санкт-Петербурга

  • Фото © Администрация Санкт-Петербурга
    Фото © Администрация Санкт-Петербурга
  • Фото © Администрация Санкт-Петербурга
    Фото © Администрация Санкт-Петербурга

Фото © Администрация Санкт-Петербурга

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Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих впервые появилась на публике после перенесённого коронавируса. Она посетила церемонию в Санкт-Петербурге, где ей вручили орден "За заслуги перед Отечеством" II степени. Указ о награждении президент России Владимир Путин подписал ещё в октябре 2019 года, но из-за пандемии церемонию пришлось перенести. Коробку с орденом Фрейндлих получила из рук губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

"Чего кокетничать, мне приятно. Во-первых, потому что он красивый. Во-вторых, потому что он остепенённый. Четыре степени. В этом есть что-то привлекательно старинное и даже стимулирующее", — цитирует её слова газета "Петербургский дневник".

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О четырёх степенях актриса сказала неспроста. Дело в том, что у неё уже есть два ордена "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени. Ими она была награждена в 2009 и 2004 годах соответственно.

Также, как сообщают в Смольном, орден "За заслуги перед Отечеством" III степени получил генеральный директор Канонерского судоремонтного завода Николай Вихров. Народный артист РСФСР Михаил Боярский удостоен ордена Почёта. Знаком отличия "За благодеяние" была отмечена участница Великой Отечественной войны Зинаида Антоновна Корнева.

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Напомним, Фрейндлих была госпитализирована с коронавирусом 25 декабря прошлого года. До этого в течение нескольких дней актриса лечилась дома самостоятельно. Позже в тот же Северо-западный окружной научно-клинический центр им. Соколова были доставлены её дочь Варвара и внучка Анна. Их состояние не требовало реанимации, в отличие от бабушки, и в начале января обе были выписаны. Саму Фрейндлих выписали из больницы только в середине февраля.


Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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