В Солнцеве жители дома спасли девушку от суицида

Как рассказали очевидцы, пока одна из соседок говорила с девушкой, на балконе появились двое мужчин и вытащили москвичку, после чего передали её врачам.

Не так давно похожий случай произошёл на Кубани. Компания подростков шла на учёбу, когда заметила стоявшую на мосту девушку. Со слов одного из парней, он действовал быстро: подбежал к ней, схватил за ногу и втащил на безопасный участок. После этого ребята вызвали полицию и ожидали прибытия правоохранителей вместе со спасённой.