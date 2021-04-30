В Солнцеве жители дома спасли девушку от суицида
Пока с ней разговаривала соседка, на помощь подоспели двое мужчин.
В Солнцеве жители дома спасли девушку от суицида. Видео © Соцсети
Неравнодушные жители одного из домов в московском районе Солнцево сумели предотвратить суицид. В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено спасение девушки.
Как рассказали очевидцы, пока одна из соседок говорила с девушкой, на балконе появились двое мужчин и вытащили москвичку, после чего передали её врачам.
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Не так давно похожий случай произошёл на Кубани. Компания подростков шла на учёбу, когда заметила стоявшую на мосту девушку. Со слов одного из парней, он действовал быстро: подбежал к ней, схватил за ногу и втащил на безопасный участок. После этого ребята вызвали полицию и ожидали прибытия правоохранителей вместе со спасённой.
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