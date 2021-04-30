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Курц предложил Путину встретиться с Байденом в Вене

Кроме того, стороны затронули темы коронавируса и Украины. В беседе с Курцем Путин отметил необходимость выполнения Киевом Минских соглашений для решения кризиса.

30 апреля 2021, 13:40
<p>Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Канцлер Австрии Себастьян Курц созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным и предложил провести российско-американский саммит в Вене. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Федеральный канцлер предложил рассмотреть кандидатуру Вены как места возможной российско-американской встречи на высшем уровне, если о её проведении будет достигнута соответствующая договорённость", — говорится в сообщении Кремля.

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Кроме того, стороны затронули темы коронавируса и Украины. В беседе с Курцем Путин отметил необходимость выполнения Киевом Минских соглашений для решения кризиса.

Также Курц подтвердил своё участие в видеоформате основного пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

"Себастьян Курц поблагодарил за ранее переданное приглашение на Петербургский международный экономический форум в июне этого года и подтвердил своё участие в видеоформате в основном пленарном заседании в качестве одного из главных гостей", — отмечается в сообщении.

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Напомним, ранее президент США предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. Об этом информировал Белый дом по итогам телефонного разговора Путина и Байдена, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов. Позднее Байден назвал возможные сроки и место встречи с Путиным. В Кремле подчёркивали, что Россия пока не дала официального согласия на встречу Путина и Байдена.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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