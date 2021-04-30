"Уберечь девочек от этого средневековья": Проклова рассказала о причинах своей исповеди

Актриса Елена Проклова была готова к разделению общественности на два лагеря после того, как она рассказала о пережитом в детстве домогательстве со стороны известного актёра. Об этом она рассказала в беседе с kp.ru.

Артистка объяснила, что иной реакции общества сложно было ожидать, но поделиться своей историей её мотивировало желание помочь молодым девушкам избежать "этого средневековья".

"Я столько лет общаюсь и с публикой, и с прессой, что прекрасно понимаю, что мои слова вызовут двойную реакцию. Я согласилась на разговор в эфире у Леры Кудрявцевой, ожидая именно такую. Но меня в данном случае волнует не то, как и что обо мне подумают, а то, как отнесутся к этой проблеме. Когда представишь, что в эту минуту где-то в тёмном лесу или в подъезде происходит вот ЭТО — о чём я говорила в передаче, — то хочется уберечь молоденьких девочек от этого средневековья. В моём возрасте начинаешь думать уже не о себе и не о том, что о тебе скажут люди, а о том, как помочь кому-то ещё", — объяснила Проклова.

По словам актрисы, каждый может согласиться с ней или нет. Главное здесь — углубиться в проблему и по возможности помочь другим.

"Повторюсь, я шла на этот разговор, понимая, какая может быть реакция. Но я не боюсь общественного порицания. Оно меня не шокирует. И не ранит нисколько. И потом, в чём меня можно порицать? Ведь для того, чтобы освободиться от той тяжести, которая всю жизнь была со мной, осознать, что это может кому-то помочь, для этого была проделана достаточно тяжёлая внутренняя работа", — отметила актриса.

Проклова рассказала, что в её время 15-летние девушки мало знали про особенности взрослой жизни, поэтому у актрисы не было понимания токсичности сложившихся отношений. Она была влюблена и не могла подумать, что уважаемый человек может ей сделать что-либо плохое.

"Я была в него влюблена. Вы поймите, 15 лет — это такой возраст, когда большинство девушек хотят узнать, что такое взрослая жизнь, когда их уже волнуют сексуальные эмоции. Но то, что эти эмоции оказались в такой форме... Вот это ужасно. Ведь мы тогда ничего не знали. Это сейчас есть Интернет, где можно найти ответы на многие вопросы. Про секс я тогда вообще ничего не знала, что и как бывает. Более того, это был настолько уважаемый человек, что мысли о том, что то, что он делает со мной, это может быть чем-то плохим, мне даже в голову не приходили. Просто был ужас, что взрослая жизнь именно такая", — подытожила Проклова.

Напомним, ранее актриса Елена Проклова заявила, что в подростковом возрасте её домогался известный актёр. Якобы он вывез её в лес и трогал за грудь. Имени его артистка не назвала, но многие предположили, что это был Олег Табаков, ухаживавший за Прокловой в то время. После признания актриса подверглась травле как со стороны простых россиян, так и со стороны коллег. Проклову осудила и вдова Олега Табакова — Марина Зудина. Она заявила, что ей стыдно за пожилую женщину, которая пытается привлечь к себе внимание.

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