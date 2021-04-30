Кандидатуру экс-"татушки" Волковой утвердили для участия в праймериз ЕР

Бывшая участница группы "Тату" Юлия Волкова примет участие в предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Государственную думу. Её кандидатуру сегодня утвердил оргкомитет регионального отделения ЕР.

"Оргкомитет утвердил кандидатуру Волковой для участия в праймериз", — сообщил секретарь ивановского отделения партии Сергей Низов в беседе с ТАСС.

Низов добавил, что Волкову утвердили единогласно, поскольку все её документы оказались в полном порядке. Теперь же до середины мая ей необходимо загрузить на сайт предварительного голосования два видеоролика. В противном случае утверждение её кандидатуры будет полностью аннулировано.

Напомним, экс-солистка группы "Тату" Юлия Волкова заявила о своём решении принять участие в праймериз "Единой России" два дня назад. Певица лично подала документы в региональное отделение партии в Иванове.

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