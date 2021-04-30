В Тюмени ищут мать, которая выбросила новорождённого на помойку

Сотрудники силовых служб в Тюмени разыскивают женщину, которая выбросила новорождённого ребёнка на помойку. Тело малыша нашли 14 февраля во время сортировки бытовых отходов на тобольском заводе.

Как пишет издание "Уральский меридиан", малыш родился живым и был доношенным. Причины решения женщины выбросить его пока не ясны. Следователи рассчитывают на помощь жителей области, которые смогут предоставить информацию о матери погибшего малыша.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорождённого ребёнка". Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

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