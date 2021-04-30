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В Тюмени ищут мать, которая выбросила новорождённого на помойку

Эксперты после осмотра тела установили, что малыш был доношенным и родился живым.

30 апреля 2021, 13:19
<p>Фото © ТАСС / Гердо Владимир</p>

Фото © ТАСС / Гердо Владимир

Сотрудники силовых служб в Тюмени разыскивают женщину, которая выбросила новорождённого ребёнка на помойку. Тело малыша нашли 14 февраля во время сортировки бытовых отходов на тобольском заводе.

Как пишет издание "Уральский меридиан", малыш родился живым и был доношенным. Причины решения женщины выбросить его пока не ясны. Следователи рассчитывают на помощь жителей области, которые смогут предоставить информацию о матери погибшего малыша.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорождённого ребёнка". Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

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О ещё одном страшном инциденте Лайф писал в декабре 2020 года. Москвичка, которая пришла в гости к подруге, схватила её маленькую дочь и выбросила из окна 13-го этажа. Двухмесячный младенец умер на месте. При этом сообщалось, что виновница гибели ребёнка могла страдать психическим заболеванием, поскольку она была не в состоянии объяснить, зачем это сделала. Позднее выяснилось, что женщина лишь симулировала невменяемость.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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