В Тюмени ищут мать, которая выбросила новорождённого на помойку
Эксперты после осмотра тела установили, что малыш был доношенным и родился живым.
Фото © ТАСС / Гердо Владимир
Сотрудники силовых служб в Тюмени разыскивают женщину, которая выбросила новорождённого ребёнка на помойку. Тело малыша нашли 14 февраля во время сортировки бытовых отходов на тобольском заводе.
Как пишет издание "Уральский меридиан", малыш родился живым и был доношенным. Причины решения женщины выбросить его пока не ясны. Следователи рассчитывают на помощь жителей области, которые смогут предоставить информацию о матери погибшего малыша.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорождённого ребёнка". Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
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О ещё одном страшном инциденте Лайф писал в декабре 2020 года. Москвичка, которая пришла в гости к подруге, схватила её маленькую дочь и выбросила из окна 13-го этажа. Двухмесячный младенец умер на месте. При этом сообщалось, что виновница гибели ребёнка могла страдать психическим заболеванием, поскольку она была не в состоянии объяснить, зачем это сделала. Позднее выяснилось, что женщина лишь симулировала невменяемость.
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