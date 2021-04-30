Илья Ковальчук покидает "Авангард"
В составе "ястребов" нападающий стал обладателем Кубка Гагарина.
Фото © ХК "Авангард"
Российский хоккеист Илья Ковальчук покидает "Авангард". Клуб и игрок расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба омичей.
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"Когда мы договаривались о переходе Ильи в "Авангард", сразу заключили джентльменское соглашение. Ковальчук по-прежнему голоден до побед, он мечтает выиграть Кубок Стэнли, и поэтому мы только положительно оцениваем его желание снова попробовать свои силы в НХЛ. Разумеется, в любое время ждём Илью обратно. Он очень много сделал для "Авангарда", вёл команду за собой, когда заболел Алексей Емелин, сплотил раздевалку по ходу плей-офф и был примером для всех не только на льду, но и за его пределами", — заявил генеральный менеджер клуба Алексей Волков.
Омичи также пожелали Ковальчуку удачи в его будущих начинаниях. Добавим, что в ушедшем сезоне звёздный хоккеист провёл 40 матчей, в которых забил 9 шайб и 17 раз отдал результативную передачу. По итогам сезона Ковальчук стал обладателем Кубка Гагарина в составе омского клуба.
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