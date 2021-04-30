Илья Ковальчук покидает "Авангард"

"Когда мы договаривались о переходе Ильи в "Авангард", сразу заключили джентльменское соглашение. Ковальчук по-прежнему голоден до побед, он мечтает выиграть Кубок Стэнли, и поэтому мы только положительно оцениваем его желание снова попробовать свои силы в НХЛ. Разумеется, в любое время ждём Илью обратно. Он очень много сделал для "Авангарда", вёл команду за собой, когда заболел Алексей Емелин, сплотил раздевалку по ходу плей-офф и был примером для всех не только на льду, но и за его пределами", — заявил генеральный менеджер клуба Алексей Волков.