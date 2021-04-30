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Названа дата визита Блинкена в Киев, в ходе которого он встретится с Зеленским

Политики обсудят территориальную целостность страны, а также антикоррупционные реформы.

30 апреля 2021, 13:07
<p>Фото © ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET</p>

Фото © ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину состоится 5–6 мая. Как сообщает пресс-служба Госдепартамента, он намерен подтвердить поддержку суверенитета Незалежной в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.

"Госсекретарь 5–6 мая встретится в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой, а также представителями украинского гражданского общества", — говорится в сообщении.

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Необходимость поддержки территориальной целостности Украины в Госдепе обусловили "продолжающейся агрессией России". Кроме этого вопроса госсекретарь также обсудит реформы по борьбе с коррупцией, которые должны стать ключом к "экономическому процветанию и евро-атлантическому будущему" страны.

Как уже сообщал Лайф, США через визит Блинкена в Киев хотят продемонстрировать союзникам по НАТО, что Вашингтон не намерен отказываться от жёсткого курса в отношении Москвы на запланированной встрече лидеров Джо Байдена и Владимира Путина, которая может состояться летом.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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