Турция одобрила российскую вакцину "Спутник V"
Республика стала 63-й страной, допустившей применение препарата.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Турция одобрила российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" для экстренного применения. Об этом сообщил в "Твиттере" Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения Турецкой Республики. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Турция стала 63-й страной, где одобрено применение "Спутника V", — говорится в сообщении.
Информацию о регистрации вакцины подтвердил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Как сообщал Лайф, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. А в марте вакцина стала самой узнаваемой в мире по итогам исследования авторитетной британской компании YouGov.
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