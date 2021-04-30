Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Турция одобрила российскую вакцину "Спутник V"

Республика стала 63-й страной, допустившей применение препарата.

30 апреля 2021, 12:45
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Турция одобрила российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" для экстренного применения. Об этом сообщил в "Твиттере" Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения Турецкой Республики. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Турция стала 63-й страной, где одобрено применение "Спутника V", — говорится в сообщении.

Информацию о регистрации вакцины подтвердил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Эрдоган рассчитывает на серьёзные объёмы поставок вакцины "Спутник V"

Эрдоган рассчитывает на серьёзные объёмы поставок вакцины "Спутник V"

Как сообщал Лайф, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. А в марте вакцина стала самой узнаваемой в мире по итогам исследования авторитетной британской компании YouGov.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1