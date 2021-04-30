Московские хирурги спасли единственную почку пациентки, которую "проглотила" опухоль
По всем хирургическим законам орган нужно было удалять, но медики провели филигранную операцию. В мировой практике таких — единицы.
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Уникальную операцию провели хирурги НМИЦ онкологии имени Блохина, сохранив пациентке единственную почку, которая оказалась поглощена опухолью. Об этом сообщает РИА "Новости" с ссылкой на пресс-службу медицинского центра.
Первую почку женщине удалили ещё в 1979 году. Это нужно было сделать, так как орган был полностью поражён злокачественной опухолью — нефробластомой. Операция прошла удачно, однако через 40 лет женщина заметила, что у неё начал выпирать живот, и обратилась к врачам.
Как выяснилось после УЗИ, о беременности речи не шло, поэтому медики заподозрили опухоль и направили её в в центр Блохина, в котором женщину почти сразу же положили на операцию.
"Перед хирургами стояла очень непростая задача. Массивная опухоль объёмом 25,5 х 13 сантиметров "проглотила" почку, она была внутри злокачественного новообразования. По всем хирургическим законам орган нужно было удалять", — говорится в сообщении.
Однако хирурги приняли во внимание, что это была единственная почка, поэтому решили рискнуть и попробовать освободить орган из опухолевого плена. Операцию проводил директор центра, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Иван Стилиди. К счастью, всё прошло успешно и в настоящее время пациентка идёт на поправку.
"Необходимо было снять с почки капсулу, что было крайне сложным, так как опухоль прорастала в сосуды органа, и если их травмировать, то почка погибнет. Только огромный опыт и талант хирурга позволили провести эту филигранную, штучную операцию. В мировой практике таких операций — единицы", — подчеркнули в пресс-службе.
Ранее Лайф писал о новосибирских хирургах, которые провели уникальную операцию по удалению опухоли во время кесарева сечения. Всю беременность пациентка была под особым контролем медиков.
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