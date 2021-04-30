Путин присвоил пятерым россиянам звание Героя труда

Почётное звание за особые заслуги перед государством присвоены капитану-наставнику отдела департамента безопасности и качества филиала ПАО "Дальневосточное морское пароходство" во Владивостоке Геннадию Антохину, худруку - директору Республиканской школы искусств М. Кажлаева для особо одарённых детей в Дагестане Мураду Кажлаеву, машинисту крана доменного цеха АО "ЕВРАЗ Объединённый Западно-Сибирский металлургический комбинат" в Кемеровской области Людмиле Сусляковой, трактористу ООО имени Кирова в Ростовской области Александру Бондаренко и замгендиректора - управляющему директору ПАО "ОДК-Сатурн" в Ярославской области Виктору Полякову.