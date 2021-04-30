Путин присвоил пятерым россиянам звание Героя труда
Среди них сотрудник морского пароходства, тракторист, директор школы искусств, машинист крана и управляющий директор.
Фото © ТАСС / Дружинин Алексей
Президент России Владимир Путин присвоил пятерым гражданам РФ звание Героя труда. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Почётное звание за особые заслуги перед государством присвоены капитану-наставнику отдела департамента безопасности и качества филиала ПАО "Дальневосточное морское пароходство" во Владивостоке Геннадию Антохину, худруку - директору Республиканской школы искусств М. Кажлаева для особо одарённых детей в Дагестане Мураду Кажлаеву, машинисту крана доменного цеха АО "ЕВРАЗ Объединённый Западно-Сибирский металлургический комбинат" в Кемеровской области Людмиле Сусляковой, трактористу ООО имени Кирова в Ростовской области Александру Бондаренко и замгендиректора - управляющему директору ПАО "ОДК-Сатурн" в Ярославской области Виктору Полякову.
Ранее Путин присвоил 26 генеральских званий. Их получили сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии, ФСИН и СК РФ. Также Лайф сообщал, что президент наградил хоккеиста Павла Буре орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Глава государства отметил многолетнюю добросовестную работу спортсмена.
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