В наркопритоне под Оренбургом найдены тела трёх мужчин

Тела трёх мужчин найдены в квартире в городе Новотроицке Оренбургской области. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СКР.

"29 апреля 2021 года в 22:00 часов в жилом помещении многоквартирного дома по улице Советской в городе Новотроицке обнаружены тела 45-летнего собственника квартиры и его знакомых 32 и 30 лет", — говорится в сообщении.

Осмотрев место происшествия, следователи изъяли средства для инъекций, а также приспособления, использующиеся для изготовления наркотических средств. При этом телесных повреждений судмедэксперт не выявил. Изъятые предметы отправлены на экспертизу.

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