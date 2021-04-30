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В наркопритоне под Оренбургом найдены тела трёх мужчин

С места происшествия следователи изъяли средства для инъекций, а также приспособления, использующиеся для изготовления наркотиков.

30 апреля 2021, 11:16
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Тела трёх мужчин найдены в квартире в городе Новотроицке Оренбургской области. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СКР.

"29 апреля 2021 года в 22:00 часов в жилом помещении многоквартирного дома по улице Советской в городе Новотроицке обнаружены тела 45-летнего собственника квартиры и его знакомых 32 и 30 лет", — говорится в сообщении.

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Осмотрев место происшествия, следователи изъяли средства для инъекций, а также приспособления, использующиеся для изготовления наркотических средств. При этом телесных повреждений судмедэксперт не выявил. Изъятые предметы отправлены на экспертизу.

Ранее Лайф рассказывал, как петербурженка поссорилась с матерью из-за наркотиков и изрезала ножом сына-школьника.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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