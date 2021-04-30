Эрдоган рассчитывает на серьёзные объёмы поставок вакцины "Спутник V"
Российский препарат попадёт к турецким пациентам уже в мае, как только завершится третья фаза испытаний.
Фото © sputnikvaccine.com
Турция ожидает серьёзных объёмов поставок вакцины российского производства "Спутник V". Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
"Не думаю, что у нас будут проблемы с поставками вакцин. Из России в серьёзном количестве будет поступать "Спутник V". Мы провели переговоры. А будет нужно, то с [президентом РФ Владимиром] Путиным мы ещё поговорим, и нужное количество будет поставлено", — сказал он в беседе с журналистами.
В то же время, по словам главы турецкого Минздрава Фахреттина Коджа, начало поставки российской вакцины в Турцию планируется в начале мая, сразу после того, как в стране завершится третья фаза её испытания.
Как сообщал Лайф, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. А в марте вакцина стала самой узнаваемой в мире по итогам исследования авторитетной британской компании YouGov.
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