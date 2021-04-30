Эрдоган рассчитывает на серьёзные объёмы поставок вакцины "Спутник V"

"Не думаю, что у нас будут проблемы с поставками вакцин. Из России в серьёзном количестве будет поступать "Спутник V". Мы провели переговоры. А будет нужно, то с [президентом РФ Владимиром] Путиным мы ещё поговорим, и нужное количество будет поставлено", — сказал он в беседе с журналистами.