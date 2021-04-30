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Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в третий раз подала заявление об увольнении

По данным СМИ, её работа не устраивает главу Офиса президента Украины, но девушку до сих пор не снимают с должности.

30 апреля 2021, 12:36
<p>Фото © Zuma / ТАСС</p>

Фото © Zuma / ТАСС

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в третий раз написала заявление об увольнении. Как пишет украинский портал "Страна" со ссылкой на источник, два прошлых заявления ей не подписали, при этом у Мендель "много претензий по условиям работы".

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Кстати, работу пресс-секретаря президента Украины негативно оценивает глава его офиса Андрей Ермак. Он "продвигает линию, что пресс-секретаря нужно менять", отмечает издание. Даже несмотря на это, девушку не увольняют.

Ранее Лайф писал, что пресс-секретарь Зеленского назвала сказочным его первый разговор с Байденом. Сам же глава Незалежной, говоря о телефонном разговоре со своим американским коллегой, заявил, что Киев и Вашингтон "стоят плечом к плечу" для защиты своих демократий.

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Пресс-секретарь Зеленского оконфузилась, рассказывая о его борьбе с ковидом

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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