Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в третий раз подала заявление об увольнении

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в третий раз написала заявление об увольнении. Как пишет украинский портал "Страна" со ссылкой на источник, два прошлых заявления ей не подписали, при этом у Мендель "много претензий по условиям работы".

Кстати, работу пресс-секретаря президента Украины негативно оценивает глава его офиса Андрей Ермак. Он "продвигает линию, что пресс-секретаря нужно менять", отмечает издание. Даже несмотря на это, девушку не увольняют.

Ранее Лайф писал, что пресс-секретарь Зеленского назвала сказочным его первый разговор с Байденом. Сам же глава Незалежной, говоря о телефонном разговоре со своим американским коллегой, заявил, что Киев и Вашингтон "стоят плечом к плечу" для защиты своих демократий.

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