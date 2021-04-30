"Диктант Победы" написали более 1,5 миллиона человек

Более полутора миллионов человек приняли участие в проекте "Диктант Победы", который был организован партией "Единая Россия" в 80 странах мира. Об этом сообщает пресс-служба политдвижения.

"Обработано почти 90% данных посетителей площадок "Диктанта Победы" и участников акции на сайте "Диктантпобеды.рф". В акции приняли участие более полутора миллионов человек, из них почти 800 тысяч написали диктант очно", — говорится в публикации.

Как рассказал координатор акции, депутат Госдумы Александр Хинштейн, конечные результаты "Диктанта Победы" будут опубликованы в июне. По его словам, несмотря на то что акция уже прошла, интерес к тесту не спадает. Среди самых интересных российских площадок, где проходил диктант, Хинштейн назвал заповедник "Командорский" на Камчатке, крейсер "Аврора", гору Эльбрус и другие. Всего акция прошла в 80 странах, в 30 из которых — в очном формате.

Напомним, "Диктант Победы" — это историческая акция международного формата, которая позволяет россиянам и гражданам других государств проверить свои знания о событиях, происходивших в годы Великой Отечественной войны. Как сообщал Лайф, впервые такой диктант прошёл в 2019 году.

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