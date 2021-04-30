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Депутата лишили права на выступление за оскорбление главы Коми

Также в ближайшее время совет обратится в прокуратуру на предмет правовой оценки всех высказываний Михайлова.

30 апреля 2021, 11:56
<p>Фото © Bnkomi.ru</p>

Фото © Bnkomi.ru

Госсовет Коми лишил главу фракции КПРФ Олега Михайлова права на выступление на предстоящих двух заседаниях за оскорбление главы региона Владимира Уйбы. Об этом сообщил председатель комиссии Владимир Жариков.

"Госсовет Республики Коми своим постановлением лишил депутата Михайлова Олега Алексеевича права выступления на предстоящих двух заседаниях Госсовета за те неподобающие деяния, которые он позволил себе на заседании вчера. Это накопилось, комиссия выносила предупреждение в феврале о недопустимости такого поведения, в следующий раз будем принимать радикальные решения", — цитирует его ТАСС.

Решение было принято почти единогласно — его поддержали восемь из девяти заседающих в Совете депутатов. Кроме того, Жариков сообщил, что в ближайшее время совет обратится в прокуратуру на предмет правовой оценки всех высказываний Михайлова.

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Напомним, конфликт между главой Коми Владимиром Уйбой и местным депутатом от КПРФ Олегом Михайловым произошёл после выступления на заседании республиканского Госсовета. Михайлов воспользовался своим правом на вопрос губернатору, вот только вопроса никто так и не услышал — вместо этого депутат начал оскорблять главу региона, а когда тот после заседания попросил Михайлова объяснить своё поведение, тот записал Уйбу на диктофон и выложил запись в соцсети.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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