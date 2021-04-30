Теван Бадасян получил 1 год исправительных работ за лжесвидетельство по делу Ефремова

Зачитывая обвинение, прокурор подчеркнул, что Бадасян действовал из личных интересов и был в курсе, что нарушает закон, поскольку судья заранее предупредил его об уголовной ответственности. Свидетельствуя в пользу Ефремова, Бадасян заявил, что за рулём актёра не было, а в самом джипе находилось два человека, один из которых — на заднем сиденье. При этом свидетель не смог указать точное место, где пассажир сел в авто, хотя утверждал, что видел этот момент.