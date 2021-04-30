Теван Бадасян получил 1 год исправительных работ за лжесвидетельство по делу Ефремова
Обвиняемый утверждал, что в момент ДТП за рулём не было известного актёра, а в самом джипе якобы находилось два человека, один из которых — на заднем сиденье.
Фото © LIFE
Тевана Бадасяна приговорили к 1 году исправительных работ за дачу заведомо ложных показаний по делу актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала Пресненского суда.
"Суд приговорил Бадасяна к одному году исправительных работ без меры пресечения с удержанием 10% из заработной платы", — зачитал текст приговора судья Сергей Артемов.
Зачитывая обвинение, прокурор подчеркнул, что Бадасян действовал из личных интересов и был в курсе, что нарушает закон, поскольку судья заранее предупредил его об уголовной ответственности. Свидетельствуя в пользу Ефремова, Бадасян заявил, что за рулём актёра не было, а в самом джипе находилось два человека, один из которых — на заднем сиденье. При этом свидетель не смог указать точное место, где пассажир сел в авто, хотя утверждал, что видел этот момент.
Как ранее сообщал Лайф, в феврале осуждённый на восемь лет за смертельное ДТП в центре Москвы Ефремов в ходе допроса заявил, что Эльман Пашаев якобы предлагал ему "купить свидетелей". Лишённый статуса адвоката Пашаев, который был защитником актёра на суде, возмутился его словам. Артисту и его защитнику грозит уголовная ответственность по делу о лжесвидетельствовании.
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