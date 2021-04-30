Петербуржец попал в ожоговую реанимацию после того, как телефон взорвался у него в кармане куртки.

Инцидент произошёл в сквере на улице Дыбенко в Санкт-Петербурге. 54-летний местный житель сидел на лавочке, когда аккумулятор телефона задымился в нагрудном кармане его куртки. Чтобы сбить пламя, мужчина упал на землю. Ему на помощь бросились прохожие и вызвали скорую помощь.