Петербуржец попал в ожоговую реанимацию после того, как телефон взорвался у него в кармане куртки
Прохожие помогли мужчине сбить пламя, избавиться от тлеющей одежды и вызвали скорую помощь. Как выяснил Лайф, у пострадавшего ожоги живота, груди и шеи. Он в состоянии средней тяжести.
Петербуржец попал в ожоговую реанимацию после того, как телефон взорвался у него в кармане куртки.
Видео © LIFE
Инцидент произошёл в сквере на улице Дыбенко в Санкт-Петербурге. 54-летний местный житель сидел на лавочке, когда аккумулятор телефона задымился в нагрудном кармане его куртки. Чтобы сбить пламя, мужчина упал на землю. Ему на помощь бросились прохожие и вызвали скорую помощь.
Пострадавшего увезли в больницу в состоянии средней тяжести. По информации Лайфа, у него ожоги живота, груди и шеи. Причины произошедшего уточняются.
Ранее Лайф рассказывал, как в Волгограде у одиннадцатилетнего школьника в руках взорвался мобильный телефон. Ребёнка доставили в больницу с ожогами обеих рук.
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