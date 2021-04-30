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Петербуржец попал в ожоговую реанимацию после того, как телефон взорвался у него в кармане куртки

Прохожие помогли мужчине сбить пламя, избавиться от тлеющей одежды и вызвали скорую помощь. Как выяснил Лайф, у пострадавшего ожоги живота, груди и шеи. Он в состоянии средней тяжести.

30 апреля 2021, 11:47

Петербуржец попал в ожоговую реанимацию после того, как телефон взорвался у него в кармане куртки.

Видео © LIFE

Инцидент произошёл в сквере на улице Дыбенко в Санкт-Петербурге. 54-летний местный житель сидел на лавочке, когда аккумулятор телефона задымился в нагрудном кармане его куртки. Чтобы сбить пламя, мужчина упал на землю. Ему на помощь бросились прохожие и вызвали скорую помощь.

Реактор в кармане. Когда мобильник лучше не держать в руках

Реактор в кармане. Когда мобильник лучше не держать в руках

Пострадавшего увезли в больницу в состоянии средней тяжести. По информации Лайфа, у него ожоги живота, груди и шеи. Причины произошедшего уточняются.

Ранее Лайф рассказывал, как в Волгограде у одиннадцатилетнего школьника в руках взорвался мобильный телефон. Ребёнка доставили в больницу с ожогами обеих рук.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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