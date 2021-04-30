"Неважно сколько. Хоть миллион": Пашаев заявил о готовности оплатить штрафы свидетелям по делу Ефремова
Юрист напомнил, что суд сам отказался проверять их на полиграфе, а также запрашивать видеоролики и другие данные, которые могли бы доказать их невиновность.
Пашаев заявил о готовности оплатить штрафы свидетелям по делу Ефремова. Видео © LIFE
Бывший адвокат Михаила Ефремова, ставший фигурантом уголовного дела о лжесвидетельстве, готов погасить все штрафы, которые в случае обвинительного вердикта будут назначены свидетелям смертельного ДТП с участием актёра. Об этом он сам заявил Лайфу после очередного заседания суда.
"Ну, конечно, буду гасить [штраф]. Их же я позвал сюда... Он же (Александр Кобец. — Прим. Лайфа) лично с Ефремовым общался по видео... Лично разговаривал, лично мы общались, [чтобы] убедиться самому... что это реальный настоящий свидетель", — сказал юрист.
Скандальные свидетели по делу Ефремова рассказали Лайфу, что видели на самом деле в тот роковой вечер
Пашаев напомнил, что суд отказался проводить исследование на полиграфе, а также запрашивать биллинг мобильных телефонов свидетелей и видеозаписи с камер наблюдения, на которых их якобы видно. Всё это, по словам юриста, могло бы доказать достоверность их свидетельств на суде с Ефремовым.
Напомним, после резонансного суда над Михаилом Ефремовым было возбуждено ещё несколько уголовных дел в связи с подозрением в лжесвидетельстве некоторых участников процесса. Сегодня прокурор запросил почти два года исправительных работ для одного из них.
ДТП с Михаилом Ефремовым
Прокурор запросил почти два года исправительных работ для свидетеля ДТП с Ефремовым
сегодня в 10:09
Скандальные свидетели по делу Ефремова рассказали Лайфу, что видели на самом деле в тот роковой вечер
сегодня в 07:17
Пашаев рассказал о желавших за деньги взять на себя вину по делу Ефремова
23 апреля, 15:28
Выбор редакции
Прокурор запросил почти два года исправительных работ для свидетеля ДТП с Ефремовым
Скандальные свидетели по делу Ефремова рассказали Лайфу, что видели на самом деле в тот роковой вечер
Петербуржец попал в ожоговую реанимацию после того, как телефон взорвался у него в кармане куртки
Лжесвидетель по делу Ефремова Бадасян получил 1 год исправительных работ
Дочь мультимиллионера призналась, что её изнасиловали в 15 лет, но реакция полиции была неадекватной
Комментариев: 0