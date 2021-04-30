"Неважно сколько. Хоть миллион": Пашаев заявил о готовности оплатить штрафы свидетелям по делу Ефремова

Пашаев заявил о готовности оплатить штрафы свидетелям по делу Ефремова. Видео © LIFE

Бывший адвокат Михаила Ефремова, ставший фигурантом уголовного дела о лжесвидетельстве, готов погасить все штрафы, которые в случае обвинительного вердикта будут назначены свидетелям смертельного ДТП с участием актёра. Об этом он сам заявил Лайфу после очередного заседания суда.

"Ну, конечно, буду гасить [штраф]. Их же я позвал сюда... Он же (Александр Кобец. — Прим. Лайфа) лично с Ефремовым общался по видео... Лично разговаривал, лично мы общались, [чтобы] убедиться самому... что это реальный настоящий свидетель", — сказал юрист.

Пашаев напомнил, что суд отказался проводить исследование на полиграфе, а также запрашивать биллинг мобильных телефонов свидетелей и видеозаписи с камер наблюдения, на которых их якобы видно. Всё это, по словам юриста, могло бы доказать достоверность их свидетельств на суде с Ефремовым.

Напомним, после резонансного суда над Михаилом Ефремовым было возбуждено ещё несколько уголовных дел в связи с подозрением в лжесвидетельстве некоторых участников процесса. Сегодня прокурор запросил почти два года исправительных работ для одного из них.

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