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Россиян предостерегли от чрезмерного употребления кагора

Кагор считается не просто десертным вином, а напитком причастия, отметили в "Роскачестве".

30 апреля 2021, 11:42
<p>Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

В "Роскачестве" посоветовали гражданам не злоупотреблять кагором во время пасхальных трапез, потому что изначально он создавался как церковное вино. Употреблять этот напиток лучше всего охлаждённым до 16–18 градусов.

Этим вином хорошо как сопровождать, так и завершать пасхальную трапезу. Кагор должен иметь насыщенный тёмно-красный цвет, а его аромат представляет собой гамму спелых красных фруктов, чёрных ягод и шоколада.

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На лицевой стороне этикетки классического российского кагора должно быть указание "Вино креплёное" или "Вино ликёрное", а также информация о сочетании сахара и спирта: как правило, 160 граммов сахара на литр и 16% алкоголя.

"Главное правило оценки кагоров: если вы выпили глоток и вам вкусно, ничего не раздражает, хочется сделать второй глоток, значит, винодел действительно хорошо поработал", — говорится в сообщении.

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Ранее эксперты рассказали про полезные качества кагора и назвали несколько отечественных марок, которые вызвали одобрение у дегустаторов.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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