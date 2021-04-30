Путин — о Дне Победы: 9 Мая останется главным праздником и через десятилетия

Президент России Владимир Путин назвал День Победы самым главным праздником. Об этом говорится в телеграмме, обращённой к ветеранам Великой Отечественной войны, посетителям портала Правительства Москвы mos.ru, опубликованной на сайте Кремля.

"Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с наступающим Днём Победы. Пройдут годы, минуют десятилетия, но в нашей стране 9 Мая останется самым главным, святым праздником. В каждом доме, в каждой российской семье всегда будут искренне гордиться подвигом героев Великой Отечественной, которые спасли мир от нацизма, подарили жизнь грядущим поколениям. В рядах защитников Отчизны навечно останутся москвичи-ополченцы и воины — уроженцы нашей столицы, прошедшие фронтовыми дорогами", — отметил глава государства.

Также Путин подчеркнул, что уникальный проект на сайте mos.ru выполняет благородную миссию по сбережению памяти о ратных страницах истории России.

"Собранные в архиве воспоминания ветеранов, их рассказы о драматических событиях самой жестокой войны XX столетия, редкие фотографии и документы имеют исключительную историческую, нравственную, человеческую ценность, являются свидетельством беспримерного мужества бойцов и командиров Красной армии, их беззаветной любви к Родине, несгибаемой воли и величия духа. И, конечно, публикация архива "Слово солдата Победы" станет одним из ключевых, ярких мероприятий в рамках празднования 80-летия Битвы за Москву", — добавил президент.

В этом году парад должен состояться 9 Мая. Первая ночная репетиция прошла в Москве 29 апреля, следующая состоится 4 мая, а утром 7 мая пройдёт генеральный прогон. Всего же торжества, посвящённые 76-летию Победы, пройдут в 377 городах и сёлах России, а военные парады — в 28 городах.

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