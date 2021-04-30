В Нижнекамске пациент почувствовал себя быком и попытался "забодать" машину скорой
После мужчина решил побороться с медиками, но те вызвали на помощь профессиональных "тореадоров" из Росгвардии.
В Нижнекамске мужчина попытался снести машину скорой помощи, почувствовав себя быком. Видео © LIFE
В татарстанском Нижнекамске бригада скорой помощи приехала по вызову, чтобы помочь лежащему на земле мужчине. Однако он решил подебоширить и "пободаться" с каретой. В распоряжении Лайфа оказалось видео инцидента.
Как видно на кадрах, на пациента благотворно повлиял сам факт появления врачей, поскольку он тут же встал на ноги и решил поиграть в быка, попытавшись влететь в машину скорой. Ему удалось головой пробить стекло раздвижной двери.
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Как рассказал источник, далее он решил напасть на врачей. Но те не сплоховали и вызвали профессиональных "тореадоров" из Росгвардии, которые задержали мужчину и доставили его в отдел полиции.
А в Санкт-Петербурге помощь скорой понадобилась мужчине, у которого в нагрудном кармане куртки задымился аккумулятор телефона. В этот момент пострадавший просто сидел на лавочке, ему на помощь бросились прохожие и вызвали врачей.
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