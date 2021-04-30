Названа дата оглашения приговора экс-полицейским, задержавшим Голунова

До этого обвинение запросило сроки наказания для подсудимых : Игоря Ляховца прокурор просил приговорить к 16 годам лишения свободы, Максима Уметбаева, Романа Феофанова и Акбара Сергалиева — к 12. Для Дениса Коновалова, который признал свою вину , гособвинение попросило 7 лет лишения свободы. Экс-полицейские обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

Напомним, Ивана Голунова задержали в Москве в июне 2019 года по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. В УМВД РФ по столице заявили, что во время обыска у журналиста был обнаружен метилэфедрон, а в его квартире — более пяти граммов кокаина. Сам Голунов утверждал, что запрещённое вещество ему подбросили. Ситуация получила широкую огласку, и уже через четыре дня молодого человека отпустили из-под домашнего ареста, а расследование было остановлено. Позднее его признали потерпевшим.