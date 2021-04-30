Названа дата оглашения приговора экс-полицейским, задержавшим Голунова
Они обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.
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28 мая Мосгорсуд огласит приговор для бывших полицейских, которых обвиняют в фальсификации дела журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Голунова Сергея Бадамшина.
"Суд в 12:00 28 мая огласит приговор в отношении Ляховца, Уметбаева, Феофанова, Сергалиева и Коновалова", — сказал он.
До этого обвинение запросило сроки наказания для подсудимых: Игоря Ляховца прокурор просил приговорить к 16 годам лишения свободы, Максима Уметбаева, Романа Феофанова и Акбара Сергалиева — к 12. Для Дениса Коновалова, который признал свою вину, гособвинение попросило 7 лет лишения свободы. Экс-полицейские обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.
Напомним, Ивана Голунова задержали в Москве в июне 2019 года по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. В УМВД РФ по столице заявили, что во время обыска у журналиста был обнаружен метилэфедрон, а в его квартире — более пяти граммов кокаина. Сам Голунов утверждал, что запрещённое вещество ему подбросили. Ситуация получила широкую огласку, и уже через четыре дня молодого человека отпустили из-под домашнего ареста, а расследование было остановлено. Позднее его признали потерпевшим.
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