Белоруссия заявила, что Польша вновь нарушила госграницу: в Варшаве признали вину
Польские вооружённые силы отметили, что инцидент носил кратковременный и случайный характер.
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Министерство обороны Белоруссии заявило, что Польша второй раз за месяц нарушила государственную границу республики. По данным ведомства, вертолёт Ми-24 минуту находился в районе населённых пунктов Козловичи и Теребунь.
В связи с этим Минобороны вызвало атташе по вопросам обороны при Посольстве Польши. Дипломату также указали на то, что до сих пор нет результатов разбирательства по нарушению госграницы Белоруссии 12 апреля.
В свою очередь Вооружённые силы Польши признали, что нарушили белорусскую границу 29 апреля.
"29 апреля ночью при выполнении штатных задач по патрулированию в рамках операций Вооружённых сил Республики Польша в воздушном пространстве была нарушена государственная граница с Белоруссией", — заявило командование ВС в "Твиттере".
В Варшаве отметили, что инцидент носил кратковременный и случайный характер.
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