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Белоруссия заявила, что Польша вновь нарушила госграницу: в Варшаве признали вину

Польские вооружённые силы отметили, что инцидент носил кратковременный и случайный характер.

30 апреля 2021, 13:23

Фото © Shutterstock

Министерство обороны Белоруссии заявило, что Польша второй раз за месяц нарушила государственную границу республики. По данным ведомства, вертолёт Ми-24 минуту находился в районе населённых пунктов Козловичи и Теребунь.

В связи с этим Минобороны вызвало атташе по вопросам обороны при Посольстве Польши. Дипломату также указали на то, что до сих пор нет результатов разбирательства по нарушению госграницы Белоруссии 12 апреля.

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В свою очередь Вооружённые силы Польши признали, что нарушили белорусскую границу 29 апреля.

"29 апреля ночью при выполнении штатных задач по патрулированию в рамках операций Вооружённых сил Республики Польша в воздушном пространстве была нарушена государственная граница с Белоруссией", — заявило командование ВС в "Твиттере".

В Варшаве отметили, что инцидент носил кратковременный и случайный характер.

Ранее в Белоруссии обвинили спецслужбы Польши в попытке вербовки дипломата и военного.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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