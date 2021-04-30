Белоруссия заявила, что Польша вновь нарушила госграницу: в Варшаве признали вину

Министерство обороны Белоруссии заявило, что Польша второй раз за месяц нарушила государственную границу республики. По данным ведомства, вертолёт Ми-24 минуту находился в районе населённых пунктов Козловичи и Теребунь.

В связи с этим Минобороны вызвало атташе по вопросам обороны при Посольстве Польши. Дипломату также указали на то, что до сих пор нет результатов разбирательства по нарушению госграницы Белоруссии 12 апреля.

В свою очередь Вооружённые силы Польши признали, что нарушили белорусскую границу 29 апреля.

"29 апреля ночью при выполнении штатных задач по патрулированию в рамках операций Вооружённых сил Республики Польша в воздушном пространстве была нарушена государственная граница с Белоруссией", — заявило командование ВС в "Твиттере".

В Варшаве отметили, что инцидент носил кратковременный и случайный характер.

Ранее в Белоруссии обвинили спецслужбы Польши в попытке вербовки дипломата и военного.

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