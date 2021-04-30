Выживший сын матери-убийцы из Владивостока не хотел жить с родителями из-за постоянных побоев
Мальчик признался, что его били и мама, и папа, и даже дедушка. С теплом ребёнок отозвался только о бабушке. Он хотел, чтобы его воспитывала именно она.
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Ребёнок, оставшийся в живых после того, как его отца, сестру и брата убила мать во Владивостоке, признался, что не хотел жить с родителями, потому что они постоянно его били. Об этом сообщают источники Лайфа.
Судя по всему, обстановка в семье был нездоровой. Родители постоянно дрались между собой, и как морально, так и физически, травмировали собственных детей. Результатом этой травмы стало, например, то, что маленький Артём (имя изменено) не смог рассказать, когда видел маму и папу последний раз — у ребёнка искажено восприятие времени и все события в прошлом он характеризует словом "вчера", зато мальчик прекрасно знает, что такое кровь. Артём в красках описывает, что видел её на папе, а вот про своих брата и сестру мальчик сказал, что крови на них не было, но когда он попытался их разбудить, они не проснулись.
Сейчас ребёнок находится в реабилитационном центре. Несмотря на произошедшее с ним, он не замкнулся в себе и нормально общается со сверстниками. Проблемы начинаются, если начать спрашивать мальчика про его родителей: он сразу становится немногословным и даёт понять, что эта тема ему не приятна.
Напомним, что страшное убийство произошло во накануне во Владивостоке. В квартире на улице Толстого обнаружили убитыми 40-летнего мужчину и двух его пятилетних детей. Под подозрение попала мать, её уже задержали.
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