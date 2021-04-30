Путин в разговоре с Курцем заявил о неприемлемости внешнего вмешательства в дела Белоруссии

Президент России Владимир Путин в беседе с канцлером Австрии Себастьяном Курцем подчеркнул неприемлемость внешнего вмешательства в дела Белоруссии. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

"При обсуждении ситуации вокруг Белоруссии с российской стороны подчёркнута неприемлемость вмешательства извне во внутренние дела этой страны", — говорится в сообщении.

К тому же Путин по просьбе Курца пояснил подходы России к урегулированию внутриукраинского кризиса. Российский лидер повторил, что киевские власти обязаны безусловно и в полном объёме выполнять Минские соглашения.

Ранее в пятницу КГБ Белоруссии обвинил в подготовке госпереворота девять человек и раскрыл их имена. Часть из них находится в других странах, поэтому они арестованы заочно, а силовым структурам этих стран направлены запросы на поиск и экстрадицию.

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