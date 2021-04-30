Путин в разговоре с Курцем заявил о неприемлемости внешнего вмешательства в дела Белоруссии
Стороны обсудили международную повестку в ходе телефонного разговора в пятницу. Речь также шла об украинском кризисе и о подготовке российско-американского саммита на высшем уровне.
Президент России Владимир Путин с федеральным канцлером Австрийской Республики Себастьяном Курцем
Фото (архивное) © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин в беседе с канцлером Австрии Себастьяном Курцем подчеркнул неприемлемость внешнего вмешательства в дела Белоруссии. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.
"При обсуждении ситуации вокруг Белоруссии с российской стороны подчёркнута неприемлемость вмешательства извне во внутренние дела этой страны", — говорится в сообщении.
К тому же Путин по просьбе Курца пояснил подходы России к урегулированию внутриукраинского кризиса. Российский лидер повторил, что киевские власти обязаны безусловно и в полном объёме выполнять Минские соглашения.
Напомним, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что покушение на него готовилось по требованию высшего политического руководства США. План госпереворота предполагал не менее трёх сценариев. Лукашенко подчеркнул, что, согласно одному из них, его устранение планировалось на Параде Победы 9 Мая. В ходе одной из встреч заговорщиков организатор мятежа заявлял, что в случае неудачи на помощь ему придёт Госдепартамент США.
Ранее в пятницу КГБ Белоруссии обвинил в подготовке госпереворота девять человек и раскрыл их имена. Часть из них находится в других странах, поэтому они арестованы заочно, а силовым структурам этих стран направлены запросы на поиск и экстрадицию.
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