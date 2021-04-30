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"Мы не будем с этим мириться": Журналисты объявили войну футбольному ЦСКА

Сразу два портала отказываются освещать деятельность армейцев и выпускать материалы о клубе.

30 апреля 2021, 13:57
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Журналисты "Чемпионата" и Sports.ru объявили бойкот ПФК ЦСКА из-за отказа в аккредитации журналисту Андрею Панкову. Об этом говорится в совместном заявлении редакций, опубликованном в телеграм-канале "Чемпионата".

В публикации говорится, что армейцы таким образом ответили на текст Панкова, который он выпустил на этой неделе. До этого руководство ЦСКА выступило с официальным заявлением, в котором говорилось о попытках журналистов нагнетать атмосферу в клубе и дезинформировать болельщиков.

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"Сегодня ЦСКА отказал Панкову в аккредитации на матч. То есть он не может попасть на стадион и задать вопросы тренерам и игрокам. Это явное препятствование работе журналиста, которое не подкрепляется объективными причинами, а просто ограничивает способы работы тому, кто клубу не нравится. ЦСКА сознательно блокирует работу Андрея Панкова", — говорится в сообщении.

В редакциях "Чемпионата" и Sports.ru считают недопустимыми такие шаги, а клуб таким образом препятствует журналистской деятельности и нарушает базовые принципы профессии.

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"Поэтому мы объявляем бойкот до того момента, когда все без исключения журналисты наших редакций получат беспрепятственный доступ к возможности работать на матчах ЦСКА. Наши репортёры не пойдут на матчи по официальным аккредитациям, на страницах наших сайтов не будет материалов о ЦСКА. Только новости о результате и, в зависимости от ситуации, заметки об "Уфе", — говорится в сообщении.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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