Следствие просит запретить адвокату Павлову определённые действия

Следственный комитет намерен ходатайствовать о запрете определённых действий в отношении адвоката Ивана Павлова, обвиняемого в разглашении данных следствия. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Ирина Софинская.

В частности, юристу могут запретить отправлять и получать корреспонденцию, а также пользоваться Интернетом и средствами связи, кроме случаев, когда нужно вызвать медицинскую помощь, полицию, спасателей или при чрезвычайной ситуации.

Напомним, ранее адвоката Ивана Павлова задержали в одном из номеров московской гостиницы. Он обвиняется по статье 310 УК РФ "Разглашение данных предварительного расследования". По словам самого юриста, это связано с делом советника "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене.

"Конкретно мне вменяется два обстоятельства: то, что я передал в газету "Ведомости" постановление о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого. Второе, что я рассказал журналистам перед зданием Лефортовского суда о том, что в деле появился некоторый анонимный свидетель", — приводит ТАСС слова Павлова.

Как сообщал Лайф, сегодня арест Сафронова продлили до 7 июля.

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