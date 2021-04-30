Учёные рассказали, пациентам с каким весом грозит тяжёлое течение ковида

Учёные сделали вывод, что не только избыточный, но и недостаточный вес увеличивает риск тяжёлого течения заболевания. Результаты их исследования, основанного на изучении медицинских данных семи миллионов британцев, были опубликованы в журнале Lancet Diabetes & Endocrinology.

Первичные результаты показали, что риск осложнений растёт у людей с индексом массы тела (ИМТ) выше 23 (хотя это ещё нормальный вес). Далее с увеличением ИМТ на каждую единицу риск госпитализации возрастает в среднем на 5%, а вероятность оказаться в отделении интенсивной терапии — на 10%. И это не зависит от других отягчающих факторов, включая диабет второго типа.

При этом избыточный вес намного сильнее влияет на протекание болезни у молодых людей в возрасте от 19 до 29 лет, а вот у пациентов старше 60 вес почти не играет роли.

После таких результатов учёные решили изобразить шкалу возрастания риска госпитализации с тяжёлой формой CoViD-19 при увеличении ИМТ на единицу для разных возрастных групп: 20–39 лет — 9%, 40–59 — 8%, 60–79 — 4%, старше 80 — 1%. При этом риск тяжёлого течения болезни среди людей от 20 до 39 лет в целом ниже, чем в других возрастных группах, а большинство пациентов с тяжёлой формой были старше 60 лет.

"Наше исследование показывает, что даже очень скромный лишний вес связан с повышенным риском серьёзных осложнений CoViD-19 и риски резко возрастают по мере увеличения ИМТ", — говорится в сообщении.

Второй интересный момент заключается в том, что люди с пониженным ИМТ также в опасности. Поэтому, чтобы защититься от осложнений при CoViD-19, авторы призывают избавиться от избыточного веса, но не доводить себя до истощения.

Ранее Лайф писал об учёных, которые, основываясь на результатах своего исследования, заявили, что наиболее подвержены коронавирусу медленно ходящие люди. Их шансы умереть от ковида почти в четыре раза выше, чем у тех, кто ходит быстро.

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