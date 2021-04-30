Появилось видео с места смертельной аварии на Ставрополье, где погибло шесть детей. Видео © VK / "Видач"

В Сети появилось видео с места смертельной аварии с участием микроавтобуса и КамАЗа в Ставропольском крае, где погибли шестеро детей.

На записи видно, что грузовик от удара перевернулся на бок. Микроавтобус же превратился в груду металла.

Также источник сообщил Лайфу, что тело шестого подростка до сих пор не найдено.

Напомним, что в ДТП также пострадало 12 человек, включая восьмерых детей и четверых взрослых. Ребята в возрасте от 12 до 14 лет ехали на соревнования по баскетболу из Волгограда в Черкесск.

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