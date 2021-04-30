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Спикер Госдумы Володин выслушал критику пенсионерки и пообещал помочь

Председатель нижней палаты парламента заверил, что проблемы "закончатся".

30 апреля 2021, 16:53

Кадр из видео / Соцсети

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время визита в родную Саратовскую область пообщался с местной жительницей, которая пожаловалась ему на коррупцию, злоупотребление властью и другие проблемы в России. В ответ председатель нижней палаты парламента заверил пенсионерку, что всё закончится.

"Вот я — мне 90 было, у меня никакой льготы, никакой! Когда трудные моменты были, очень — тружеников тыла приравняли к ветеранам труда, скидка по жилищу 50%, а сейчас всё", — пожаловалась женщина и добавила, что высокий уровень инфляции не позволяет ей накопить гробовые.

Спикер Госдумы Володин выслушал критику пенсионерки и пообещал помочь. Видео © Instagram / volodin.saratov

Также пенсионерка заявила, что "в стране воруют миллиардами".

"Всё закончится, от нас всё зависит… Я услышал вас", ответил Володин.

Затем председатель Госдумы посетил Саратовскую государственную юридическую академию и рассказал её студентам об обязанности политиков держать свои обещания.

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"У всех могут быть разные вопросы. Кто-то доволен, кто-то недоволен. А потом, когда пожилой человек хочет с тобой поговорить, здесь мы должны выслушать и постараться сделать всё для того, чтобы, услышав то, что тебе сказали, изменить ситуацию, помочь. Ну и, конечно, выводы сделать. Вот я, допустим, в этом не вижу и никогда не видел никаких других подходов. То есть это кредо, если хотите", отметил Володин.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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