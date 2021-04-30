Председатель нижней палаты парламента заверил, что проблемы "закончатся".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время визита в родную Саратовскую область пообщался с местной жительницей, которая пожаловалась ему на коррупцию, злоупотребление властью и другие проблемы в России. В ответ председатель нижней палаты парламента заверил пенсионерку, что всё закончится.

"Вот я — мне 90 было, у меня никакой льготы, никакой! Когда трудные моменты были, очень — тружеников тыла приравняли к ветеранам труда, скидка по жилищу 50%, а сейчас всё", — пожаловалась женщина и добавила, что высокий уровень инфляции не позволяет ей накопить гробовые.

Спикер Госдумы Володин выслушал критику пенсионерки и пообещал помочь. Видео © Instagram / volodin.saratov

Также пенсионерка заявила, что "в стране воруют миллиардами".

"Всё закончится, от нас всё зависит… Я услышал вас", — ответил Володин.

Затем председатель Госдумы посетил Саратовскую государственную юридическую академию и рассказал её студентам об обязанности политиков держать свои обещания.