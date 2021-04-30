Российскую легкоатлетку Ласицкене допустили до международных стартов
По решению международной федерации до конца текущего года не более десяти наших спортсменов смогут принять участие в соревнованиях.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене сможет принять участие в международных соревнованиях в 2021 году, равно как и ещё три наших спортсмена. Такое решение World Athletics опубликовано на официальном сайте организации.
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Выйти на старт также смогут прыгун в высоту Илья Иванюк и прыгуньи с шестом Анжелика Сидорова и Аксана Гатауллина.
Добавим, что решение было принято Комиссией по допингу Всемирной организации лёгкой атлетики. При этом до конца текущего года не более десяти наших спортсменов смогут принять участие в соревнованиях, включая Олимпиаду в Токио. Также отметим, что заявки ещё 14 российских спортсменов, которые могли принять участие в ЧЕ по спортивной ходьбе, не были рассмотрены.
Напомним, что в марте 2021 года World Athletics возобновила выдачу статуса нейтрального атлета российским спортсменам, которые соответствуют определённым критериям, для участия в международных стартах.
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