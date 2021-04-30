Лайф выяснил личность водителя "девятки", который спровоцировал смертельное ДТП с детьми

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За рулём "девятки", которая вылетела на встречку перед КамАЗом на Ставрополье, находился 36-летний местный житель Максим Л. За прошлый год его ВАЗ-2109 накопил около десяти штрафов за превышение скорости.

Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, сейчас Максим находится в полиции. На допросе он заявил, что практически ничего не помнит, однако то, что выехал на встречную полосу, мужчина отрицать не стал.

Как сообщал Лайф, несовершеннолетние в возрасте от 12 до 14 лет ехали на соревнования по баскетболу из Волгограда в Черкесск. По уточнённым данным, жертвами аварии стали пять девочек, ещё девять человек, включая одного взрослого, с места аварии госпитализировали. Пятеро детей попали в реанимацию, трое — в хирургическое отделение. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП. Лайф публиковал, фото и видео с места аварии.

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