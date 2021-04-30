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"Девятка" разворачивалась и задела КамАЗ с асфальтом: Лайф узнал об обстоятельствах страшного ДТП на Ставрополье

По данным нашего источника, сразу после аварии тренер подростков (а в микроавтобусе ехала детская баскетбольная команда) сам отвозил пострадавших в больницу.

30 апреля 2021, 15:23

Фото © LIFE

Лайф узнал, как произошло страшное ДТП на Ставрополье, где погибло пятеро детей: водитель "девятки" выполнял разворот, по встречке ехал КамАЗ, гружёный асфальтом. Большегруз начал смещаться к обочине, но легковушка задела прицеп, от удара КамАЗ начало кидать по трассе из стороны в сторону, и в него влетел автобус с детьми.

Появилось видео с места смертельной аварии на Ставрополье, где погибло шесть детей

Появилось видео с места смертельной аварии на Ставрополье, где погибло шесть детей

По данным источника Лайфа, после жуткого ДТП тренер подростков (а в микроавтобусе ехала детская баскетбольная команда) сам отвозил пострадавших в больницу.

Лайф публикует список погибших в страшном ДТП с детьми на Ставрополье

Лайф публикует список погибших в страшном ДТП с детьми на Ставрополье

Как сообщал Лайф, ребята в возрасте от 12 до 14 лет ехали на соревнования по баскетболу из Волгограда в Черкесск. По уточнённым данным, жертвами аварии стали пятеро девочек, ещё девять человек, включая одного взрослого, с места аварии госпитализировали. Пятеро детей попали в реанимацию, трое — в хирургическое отделение. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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