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"Настоящая и пронзающая боль": Глава Ставрополья Владимиров выразил соболезнования родителям погибших в ДТП детей

По словам губернатора, в поддержку местным врачам направлены медики из Ставрополя. В случае необходимости будет решаться вопрос о переводе пациентов в краевые медучреждения.

30 апреля 2021, 16:07
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров выразил соболезнования родителям погибших в ДТП с КамАЗом и микроавтобусом детей. Глава региона отметил, что это очень тяжёлое известие.

"Об этом очень тяжело писать. Пятеро детей погибли. Это горе, это настоящая и пронзающая боль. Соболезную родителям", — написал Владимиров в "Инстаграме".

Губернатор добавил, что девять пострадавших госпитализированы в местную больницу в тяжёлом и средней степени тяжести состоянии. Им оказывается вся необходимая помощь.

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Погибших в ДТП юных баскетболисток отправили на соревнования с нарушением инструкции

"В поддержку местным врачам направлены медики из Ставрополя. В случае необходимости будет решаться вопрос о переводе пациентов в краевые медучреждения", — подчеркнул глава региона и добавил, что уже выехал на место.

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"Девятка" разворачивалась и задела КамАЗ с асфальтом: Лайф узнал об обстоятельствах страшного ДТП на Ставрополье

Как сообщал Лайф, ребята в возрасте от 12 до 14 лет ехали на соревнования по баскетболу из Волгограда в Черкесск. По уточнённым данным, жертвами аварии стали пять девочек, ещё девять человек, включая одного взрослого, с места аварии госпитализировали. Пятеро детей попали в реанимацию, трое — в хирургическое отделение. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП. Лайф публиковал фото и видео с места аварии.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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