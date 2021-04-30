Взрыв возле больницы прогремел в Афганистане: 30 погибли, более 60 пострадали
Ни одна из местных группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.
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При взрыве в афганском городе Пули-Алам погибло около 30 человек, пострадало более 60. Об этом сообщает телеканал 1TVNewsAF.
По данным СМИ, трагедия произошла возле больницы. Подробности взрыва, его причины и обстоятельства устанавливаются.
Ранее стало известно, что Афганистан начали покидать силы НАТО. Вывести их планируется к 11 сентября.
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