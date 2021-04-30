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Взрыв возле больницы прогремел в Афганистане: 30 погибли, более 60 пострадали

Ни одна из местных группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

30 апреля 2021, 15:53
<p>Архивное фото © <a href="https://armedia.am/arm/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">armedia.am</a></p>

Архивное фото © armedia.am

При взрыве в афганском городе Пули-Алам погибло около 30 человек, пострадало более 60. Об этом сообщает телеканал 1TVNewsAF.

По данным СМИ, трагедия произошла возле больницы. Подробности взрыва, его причины и обстоятельства устанавливаются.

Число погибших при пожаре в иракской больнице выросло до 82 человек

Число погибших при пожаре в иракской больнице выросло до 82 человек

Ранее стало известно, что Афганистан начали покидать силы НАТО. Вывести их планируется к 11 сентября.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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