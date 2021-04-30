"Пошли носилки за носилками — без конца и края": Очевидцы рассказали о страшной давке на празднике в Израиле

Очевидцы, присутствовавшие на празднике Лаг ба-Омер в Израиле, рассказали об увиденном ими ужасе. Их слова публикует местное издание "Гаарец".

Почти все рассказы очевидцев сходятся в одном: сначала никто ничего не понял, а потом было уже слишком поздно. Но растерялись не только гражданские — сотрудники правоохранительных органов также не знали, что им делать и как ликвидировать эту проблему.

"Всё произошло мгновенно: люди падали и давили друг друга. Это была катастрофа", — поделился участник мероприятия.

Один из паломников рассказал, что в момент, когда обвалилась трибуна, он присел перекусить. Но как только к нему и окружающим его людям пришло осознание того, что происходит, они сразу же бросились помогать медикам и стали выносить на носилках тех, кто потерял сознание.

Другой мужчина рассказал, что сначала подумал, что это какой-то пустяк, пока не увидел бесконечный поток носилок.

"Был полный хаос. Я был там в тот миг, когда это случилось, и сперва подумал, что это пустяки. Но потом пошли носилки за носилками — без конца и края", — рассказал он.

Праздник на горе Мерон стал первым массовым мероприятием в стране после снятия ограничительных мер, введённых из-за коронавируса. В результате произошедшего погибло более 40 человек, ещё 150 пострадало.

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