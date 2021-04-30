Погибших в ДТП юных баскетболисток отправили на соревнования с нарушением инструкции

По информации Лайфа, МБУ СШОР № 2 города Волгограда, где занимались погибшие в ДТП на Ставропольской трассе юные баскетболистки, отправила девочек на соревнования с нарушением инструкции, пусть и неофициальной. По нашей информации, в регионе действовал запрет на перевозку детей-спортсменов в маршрутках — против этого якобы выступал лично президент Волгоградской областной федерации баскетбола Алексей Белолипецкий.

Тем не менее юные спортсменки возвращались из Черкесска именно на таком транспорте: для поездки арендовали 17-местный "мерседес". Турнир, на котором выступали девочки, был плановым — соревнования приурочены к 52-й годовщине возрождения карачаево-черкесского народа. Однако в Волгоградской областной федерации баскетбола, по данным Лайфа, не были в курсе предстоящего выступления: заявки на участие от них не подавалось.

По уточнённым данным, жертвами аварии стали пять девочек, ещё девять человек, включая одного взрослого, с места аварии госпитализировали. Пятеро детей попали в реанимацию, трое — в хирургическое отделение. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП.

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