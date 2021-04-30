Суд приговорил к 1,5 года исправительных работ двух лжесвидетелей по делу Ефремова
При этом никаких претензий к скандальному адвокату ни Александр Кобец, ни Андрей Гаев не высказали.
Кадр из видео LIFE
Суд приговорил к полутора годам исправительных работ двух лжесвидетелей по делу Ефремова. Видео © LIFE
Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кобца и Андрея Гаева к полутора годам исправительных работ за дачу заведомо ложных показаний по делу актёра Михаила Ефремова. Об этом сообщает корреспондент Лайфа.
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Также из зарплаты обоих мужчин будет удержано 10%. Напомним, ранее один год исправительных работ получил Теван Бадасян, также проходивший по делу о ложных показаниях.
Защита Гаева и Кобца заявила, что не согласна с решением суда и намерена его обжаловать. Осуждённые при этом заявили, что никаких претензий к адвокату Эльману Пашаеву у них нет.
"Никаких претензий к Эльману Пашаеву. Человек боролся за правду, которую судьи не приняли во внимание. Обещания свои он сдержал, предоставил нам адвокатов. То есть мы не остались без помощи", — отметил Кобец.
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Как ранее сообщал Лайф, в феврале осуждённый на восемь лет за смертельное ДТП в центре Москвы Ефремов в ходе допроса заявил, что Эльман Пашаев якобы предлагал ему "купить свидетелей". Лишённый статуса адвоката Пашаев, который был защитником актёра на суде, возмутился его словам. Артисту и его защитнику грозит уголовная ответственность по делу о лжесвидетельствовании.
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