Суд приговорил к 1,5 года исправительных работ двух лжесвидетелей по делу Ефремова

Суд приговорил к полутора годам исправительных работ двух лжесвидетелей по делу Ефремова. Видео © LIFE

Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кобца и Андрея Гаева к полутора годам исправительных работ за дачу заведомо ложных показаний по делу актёра Михаила Ефремова. Об этом сообщает корреспондент Лайфа.

Также из зарплаты обоих мужчин будет удержано 10%. Напомним, ранее один год исправительных работ получил Теван Бадасян, также проходивший по делу о ложных показаниях.

Защита Гаева и Кобца заявила, что не согласна с решением суда и намерена его обжаловать. Осуждённые при этом заявили, что никаких претензий к адвокату Эльману Пашаеву у них нет.

"Никаких претензий к Эльману Пашаеву. Человек боролся за правду, которую судьи не приняли во внимание. Обещания свои он сдержал, предоставил нам адвокатов. То есть мы не остались без помощи", — отметил Кобец.

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