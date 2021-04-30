МИД — о решении властей США отменить выдачу виз россиянам: Не умеют и не хотят работать
Американские дипломаты плохо выполняли свои обязанности, занимаясь совсем другими вещами на территории России, считают в ведомстве.
Фото © ТАСС/Владимир Гердо
Решение США о прекращении выдачи россиянам неиммиграционных виз является иллюстрацией неэффективности американской дипломатической службы, заявил МИД России в своём телеграме.
"На первый взгляд, объявленное Посольством США решение ограничить с 12 мая оказание консульских услуг в России выглядит как проявление архаичности и неэффективности американских консульских и дипломатических служб. В качестве причины называется вынужденное сокращение "местного персонала". Проще было бы сказать: не умеем и не хотим работать", — так начали свои рассуждения в МИД.
Там напомнили, что визовое обслуживание американскими специалистами и так осуществлялось с "многомесячными задержками", а беседу с консулом люди в среднем ожидали вплоть до года. В российских консульских учреждениях, где персонал был тоже сокращён, срок оформления виз не менялся — до десяти дней.
В ведомстве рассказали, что в США работает 455 российских дипломатов, из которых 155 — в постоянном представительстве страны при ООН в Нью-Йорке. Причём последние занимаются многосторонней дипломатией, а не консульскими вопросами или двухсторонними отношениями. При этом в России находится 280 официально аккредитованных лиц с американскими дипломатическими и служебными паспортами, квота же для США сейчас составляет 455 человек. В МИД задаются вопросом, что мешает Вашингтону восполнить возникший "дефицит" и возобновить нормальную консульскую работу.
"При такой количественной диспропорции в пользу персонала американских миссий в России по сравнению с российскими коллегами в Штатах, полной блокировке американскими загранучреждениями в последние годы адекватной консульской работы в нашей стране становится очевидно, что заокеанские коллеги в России занимались отнюдь не только дипломатической и консульской работой", — добавили в ведомстве.
Напомним, американское посольство в Москве сообщило, что с 12 мая сократит число предоставляемых консульских услуг, в частности приостановит рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. Исключения будут сделаны, только когда речь идёт о вопросах "жизни и смерти".
Кроме того, Посольство США в Москве сокращает штат на 75%. Это связано с объявлением ответных мер со стороны МИД России в ответ на американские санкции. В частности, российские власти запретили наём иностранных сотрудников в диппредставительства США.
Лента новостей
Взрыв возле больницы прогремел в Афганистане: 30 погибли, более 60 пострадали
сегодня в 15:53
"Пошли носилки за носилками — без конца и края": Очевидцы рассказали о страшной давке на празднике в Израиле
сегодня в 15:47
Погибших в ДТП юных баскетболисток отправили на соревнования с нарушением инструкции
сегодня в 15:27
Выбор редакции
Россия ввела ответные санкции против ЕС: в чёрном списке 8 человек, в том числе председатель Европарламента
Курц предложил Путину встретиться с Байденом в Вене
Персы против тюрков: кому выгодна война киргизов и таджиков внутри ОДКБ и что пишут в соцсетях
Муж не любил третьего сына: устроившая резню в квартире жительница Владивостока рассказала о проблемах в семье
Бородина рассказала о принятии себя, выложив фото с длинными ногами, но одна деталь раскрыла её ложь
Комментариев: 0