Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

МИД — о решении властей США отменить выдачу виз россиянам: Не умеют и не хотят работать

Американские дипломаты плохо выполняли свои обязанности, занимаясь совсем другими вещами на территории России, считают в ведомстве.

30 апреля 2021, 15:56
<p>Фото © ТАСС/Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС/Владимир Гердо

Решение США о прекращении выдачи россиянам неиммиграционных виз является иллюстрацией неэффективности американской дипломатической службы, заявил МИД России в своём телеграме.

"На первый взгляд, объявленное Посольством США решение ограничить с 12 мая оказание консульских услуг в России выглядит как проявление архаичности и неэффективности американских консульских и дипломатических служб. В качестве причины называется вынужденное сокращение "местного персонала". Проще было бы сказать: не умеем и не хотим работать", — так начали свои рассуждения в МИД.

Песков: Визы в США и до этого получить было просто невозможно

Песков: Визы в США и до этого получить было просто невозможно

Там напомнили, что визовое обслуживание американскими специалистами и так осуществлялось с "многомесячными задержками", а беседу с консулом люди в среднем ожидали вплоть до года. В российских консульских учреждениях, где персонал был тоже сокращён, срок оформления виз не менялся — до десяти дней.

В ведомстве рассказали, что в США работает 455 российских дипломатов, из которых 155 — в постоянном представительстве страны при ООН в Нью-Йорке. Причём последние занимаются многосторонней дипломатией, а не консульскими вопросами или двухсторонними отношениями. При этом в России находится 280 официально аккредитованных лиц с американскими дипломатическими и служебными паспортами, квота же для США сейчас составляет 455 человек. В МИД задаются вопросом, что мешает Вашингтону восполнить возникший "дефицит" и возобновить нормальную консульскую работу.

"Они шли к этому семимильными шагами": В Госдуме отреагировали на прекращение выдачи виз США

"Они шли к этому семимильными шагами": В Госдуме отреагировали на прекращение выдачи виз США

"При такой количественной диспропорции в пользу персонала американских миссий в России по сравнению с российскими коллегами в Штатах, полной блокировке американскими загранучреждениями в последние годы адекватной консульской работы в нашей стране становится очевидно, что заокеанские коллеги в России занимались отнюдь не только дипломатической и консульской работой", — добавили в ведомстве.

"Мы, конечно, ожидали лучшего": В Кремле оценили первые 100 дней президентства Байдена

"Мы, конечно, ожидали лучшего": В Кремле оценили первые 100 дней президентства Байдена

Напомним, американское посольство в Москве сообщило, что с 12 мая сократит число предоставляемых консульских услуг, в частности приостановит рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. Исключения будут сделаны, только когда речь идёт о вопросах "жизни и смерти".

Кроме того, Посольство США в Москве сокращает штат на 75%. Это связано с объявлением ответных мер со стороны МИД России в ответ на американские санкции. В частности, российские власти запретили наём иностранных сотрудников в диппредставительства США.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Россия ввела ответные санкции против ЕС: в чёрном списке 8 человек, в том числе председатель Европарламента

сегодня в 15:14

Курц предложил Путину встретиться с Байденом в Вене

сегодня в 13:40

Персы против тюрков: кому выгодна война киргизов и таджиков внутри ОДКБ и что пишут в соцсетях

сегодня в 15:37

Муж не любил третьего сына: устроившая резню в квартире жительница Владивостока рассказала о проблемах в семье

сегодня в 16:12

Бородина рассказала о принятии себя, выложив фото с длинными ногами, но одна деталь раскрыла её ложь

сегодня в 16:16

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1