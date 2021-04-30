МИД — о решении властей США отменить выдачу виз россиянам: Не умеют и не хотят работать

Решение США о прекращении выдачи россиянам неиммиграционных виз является иллюстрацией неэффективности американской дипломатической службы, заявил МИД России в своём телеграме.

"На первый взгляд, объявленное Посольством США решение ограничить с 12 мая оказание консульских услуг в России выглядит как проявление архаичности и неэффективности американских консульских и дипломатических служб. В качестве причины называется вынужденное сокращение "местного персонала". Проще было бы сказать: не умеем и не хотим работать", — так начали свои рассуждения в МИД.

Там напомнили, что визовое обслуживание американскими специалистами и так осуществлялось с "многомесячными задержками", а беседу с консулом люди в среднем ожидали вплоть до года. В российских консульских учреждениях, где персонал был тоже сокращён, срок оформления виз не менялся — до десяти дней.

В ведомстве рассказали, что в США работает 455 российских дипломатов, из которых 155 — в постоянном представительстве страны при ООН в Нью-Йорке. Причём последние занимаются многосторонней дипломатией, а не консульскими вопросами или двухсторонними отношениями. При этом в России находится 280 официально аккредитованных лиц с американскими дипломатическими и служебными паспортами, квота же для США сейчас составляет 455 человек. В МИД задаются вопросом, что мешает Вашингтону восполнить возникший "дефицит" и возобновить нормальную консульскую работу.

"При такой количественной диспропорции в пользу персонала американских миссий в России по сравнению с российскими коллегами в Штатах, полной блокировке американскими загранучреждениями в последние годы адекватной консульской работы в нашей стране становится очевидно, что заокеанские коллеги в России занимались отнюдь не только дипломатической и консульской работой", — добавили в ведомстве.

Напомним, американское посольство в Москве сообщило, что с 12 мая сократит число предоставляемых консульских услуг, в частности приостановит рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. Исключения будут сделаны, только когда речь идёт о вопросах "жизни и смерти".

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