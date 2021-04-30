Муж не любил третьего сына: устроившая резню в квартире жительница Владивостока рассказала о проблемах в семье
При этом следователи заподозрили её в симуляции невменяемости, когда она отказывалась отвечать на неудобные вопросы.
Фото © Соцсети
Подозреваемая в убийстве мужа и двоих детей жительница Владивостока на допросе у следователей заявила, что супруг не любил третьего ребёнка (он выжил), а их брак был далёк от идеального. Об этом Лайфу сообщил источник.
По его словам, правоохранители заметили, что женщина охотно рассказывает о проблемах в семье: о том, как её не принимали родители мужа, и о том, что супруг якобы больше любил двух убитых ею детей, тогда как третий сын был "аутсайдером". Жительница Приморья поведала также, что жили они как кошка с собакой, их брак был очень далёк от идеального: постоянные ссоры и даже драки на глазах у малышей.
Однако, как сообщает источник, следователи заметили странности в её поведении: стоит начать задавать ей вопросы из разряда, почему дети не пошли в садик или откуда в квартире тело её мужа, она сразу же заявляла о плохом самочувствии.
Однако это не помешало женщине внимательно изучить все 10 листов запротоколированного допроса, из чего правоохранители сделали вывод, что свою невменяемость подозреваемая, скорее всего, симулирует. В данный момент ей предъявлено обвинение по статье "Убийство двух и более лиц, в том числе малолетних".
Напомним, страшная трагедия произошла во Владивостоке несколько дней назад. Там пожилой мужчина нашёл тела своего 40-летнего сына и двоих пятилетних внуков. Все они были зарезаны в собственной квартире. Выжил лишь один ребёнок, который в момент жестокой расправы находился в детском саду. По подозрению в тройном убийстве задержали мать семейства, чью записку с объяснениями причин произошедшего нашли на месте происшествия.
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