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ГИБДД подтвердила версию Лайфа о причине смертельного ДТП на Ставрополье

Нам удалось реконструировать и на инфографике восстановить схему аварии.

30 апреля 2021, 16:26

Фото © LIFE

Предварительной причиной ДТП на Ставрополье, где погибло пять юных баскетболисток, считается нарушение правил дорожного движения третьим участником аварии — автомобилем ВАЗ-2109. Об этом сообщили в ГИБДД.

Лайфу удалось реконструировать и схематично отобразить момент ДТП в Ставропольском крае. Как видно из нашей инфографики, "девятка", угодившая в большегруз, оказалась как раз посередине.

Инфографика © LIFE

Инфографика © LIFE

Машина двигалась через сплошную линию на дороге и стала средним звеном в аварии. Она, по всей видимости, угодила в фуру, а потом та отлетела к микроавтобусу с детьми.

"Девятка" разворачивалась и задела КамАЗ с асфальтом: Лайф узнал об обстоятельствах страшного ДТП на Ставрополье

"Девятка" разворачивалась и задела КамАЗ с асфальтом: Лайф узнал об обстоятельствах страшного ДТП на Ставрополье

"По предварительным данным, отечественный автомобиль выехал на обгон грузового транспортного средства, однако не успел завершить манёвр, допустив касательное столкновение с впереди двигавшимся грузовым автомобилем. В результате торможения грузовик опрокинулся, после чего произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении микроавтобусом, в котором находилось 17 человек, в числе которых 14 несовершеннолетних", — добавили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Лайф публикует список погибших в страшном ДТП с детьми на Ставрополье

Лайф публикует список погибших в страшном ДТП с детьми на Ставрополье

Как сообщал Лайф, несовершеннолетние в возрасте от 12 до 14 лет ехали на соревнования по баскетболу из Волгограда в Черкесск. По уточнённым данным, жертвами аварии стали пять девочек, ещё девять человек, включая одного взрослого, с места аварии госпитализировали. Пятеро детей попали в реанимацию, трое — в хирургическое отделение. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП. Лайф публиковал фото и видео с места аварии.

"Настоящая и пронзающая боль": Глава Ставрополья Владимиров выразил соболезнования родителям погибших в ДТП детей

"Настоящая и пронзающая боль": Глава Ставрополья Владимиров выразил соболезнования родителям погибших в ДТП детей

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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