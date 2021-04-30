Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Украинский суд отпустил под домашний арест главного подозреваемого по делу Шеремета Антоненко

Теперь рок-музыкант обязан круглосуточно находиться дома, а также носить специальный электронный браслет.

30 апреля 2021, 16:42
<p>Фото © ТАСС / Пётр Сивков</p>

Фото © ТАСС / Пётр Сивков

Ключевой подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета (бывший участник силовой операции в Донбассе, рок-музыкант) Андрей Антоненко был отпущен Шевченковским районным судом Киева под домашний арест. Об этом сообщила председательствующая по делу судья Оксана Голуб.

"Назначить Антоненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", — сказала она в ходе заседания.

В Киеве установили памятник убитому журналисту Павлу Шеремету

В Киеве установили памятник убитому журналисту Павлу Шеремету

Также известно, что суд обязал подозреваемого носить электронный браслет, дабы правоохранители могли отслеживать его передвижения.

На Украине спустя три года задержали предполагаемых убийц Павла Шеремета

На Украине спустя три года задержали предполагаемых убийц Павла Шеремета

Павел Шеремет — белорусский, российский и украинский журналист — погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года, когда в его машине сработало взрывное устройство. Подозреваемыми по делу проходят Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь.

Ранее Лайф писал о том, кто и как был причастен к смерти Павла Шеремета. Согласно версии следствия, Дугарь помогала готовить преступление, а Антоненко и Кузьменко непосредственно заложили взрывчатку, после чего осуществили взрыв.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

На Украине заявили о наличии сведений о заказчиках убийства Шеремета

4 января, 16:56

Адвокату Павлову избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий

сегодня в 17:00

Прибывающим в Россию из Абхазии и Южной Осетии не придётся сдавать ПЦР-тест на коронавирус

сегодня в 17:57

Всё было ради суицида: психолог озвучил неожиданную версию трагедии в Приморье, где мать зарезала детей и мужа

сегодня в 18:05

Сборная России в товарищеском матче проиграла Швейцарии

сегодня в 18:05

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1