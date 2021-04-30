Украинский суд отпустил под домашний арест главного подозреваемого по делу Шеремета Антоненко
Теперь рок-музыкант обязан круглосуточно находиться дома, а также носить специальный электронный браслет.
Фото © ТАСС / Пётр Сивков
Ключевой подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета (бывший участник силовой операции в Донбассе, рок-музыкант) Андрей Антоненко был отпущен Шевченковским районным судом Киева под домашний арест. Об этом сообщила председательствующая по делу судья Оксана Голуб.
"Назначить Антоненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", — сказала она в ходе заседания.
Также известно, что суд обязал подозреваемого носить электронный браслет, дабы правоохранители могли отслеживать его передвижения.
Павел Шеремет — белорусский, российский и украинский журналист — погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года, когда в его машине сработало взрывное устройство. Подозреваемыми по делу проходят Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь.
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Ранее Лайф писал о том, кто и как был причастен к смерти Павла Шеремета. Согласно версии следствия, Дугарь помогала готовить преступление, а Антоненко и Кузьменко непосредственно заложили взрывчатку, после чего осуществили взрыв.
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