Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Адвокату Павлову избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий

Защита просила отпустить обвиняемого под залог. Решение суда планируется обжаловать.

30 апреля 2021, 17:00

Адвокату Павлову избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий. Видео © LIFE

Адвокату Ивану Павлову, обвиняемому в разглашении данных следствия, избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий. Об этом корреспондент Лайфа сообщает из Басманного суда Москвы.

Таким образом, было удовлетворено ходатайство следователя. Защита просила назначить меру пресечения в форме залога, что было отклонено судом.

Теперь адвокату запрещено заниматься следующими вещами:

  • общаться со свидетелями по уголовному делу, за исключением близких родственников, круг которых определён законом;
  • отправлять и получать почтово-телеграфные отправления;
  • использовать средства связи и интернет, за исключением телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в случае возникновения ЧП, а также для общения со следователем и контролирующим органом.

Защитник Павлова Евгений Смирнов заявил о том, что обжалует меру пресечения.

Песков заявил, что задержание адвоката Павлова не является прерогативой Кремля

Песков заявил, что задержание адвоката Павлова не является прерогативой Кремля

Напомним, ранее адвоката Ивана Павлова задержали в одном из номеров московской гостиницы. Ему предъявили обвинения по статье 310 УК РФ "Разглашение данных предварительного расследования". По словам самого юриста, это связано с делом советника "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1