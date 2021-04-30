Адвокату Павлову избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий
Защита просила отпустить обвиняемого под залог. Решение суда планируется обжаловать.
Адвокату Павлову избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий. Видео © LIFE
Адвокату Ивану Павлову, обвиняемому в разглашении данных следствия, избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий. Об этом корреспондент Лайфа сообщает из Басманного суда Москвы.
Таким образом, было удовлетворено ходатайство следователя. Защита просила назначить меру пресечения в форме залога, что было отклонено судом.
Теперь адвокату запрещено заниматься следующими вещами:
- общаться со свидетелями по уголовному делу, за исключением близких родственников, круг которых определён законом;
- отправлять и получать почтово-телеграфные отправления;
- использовать средства связи и интернет, за исключением телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в случае возникновения ЧП, а также для общения со следователем и контролирующим органом.
Защитник Павлова Евгений Смирнов заявил о том, что обжалует меру пресечения.
Напомним, ранее адвоката Ивана Павлова задержали в одном из номеров московской гостиницы. Ему предъявили обвинения по статье 310 УК РФ "Разглашение данных предварительного расследования". По словам самого юриста, это связано с делом советника "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене.
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