В Роспотребнадзоре назвали стабильной ситуацию с коронавирусом в России

В России стабильная, без критических значений ситуация с коронавирусом. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В РФ пока мы находимся в стадии стабильной, значимого увеличения числа ежедневно регистрируемых случаев у нас нет", — сказала она в эфире канала "Россия 24".

Однако она отметила, что, несмотря на относительное спокойствие в России, в мире ситуация с коронавирусом очень и очень напряжённая.

Ранее Анна Попова раскрыла точное количество заражений "британским" штаммом коронавируса на территории России. Также глава Роспотребнадзора дала прогноз по ситуации с коронавирусом после майских праздников.

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