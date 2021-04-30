В Роспотребнадзоре назвали стабильной ситуацию с коронавирусом в России
Несмотря на то что инфекция держит весь мир в напряжении, в РФ нет никаких критических значений.
Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV
В России стабильная, без критических значений ситуация с коронавирусом. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В РФ пока мы находимся в стадии стабильной, значимого увеличения числа ежедневно регистрируемых случаев у нас нет", — сказала она в эфире канала "Россия 24".
Однако она отметила, что, несмотря на относительное спокойствие в России, в мире ситуация с коронавирусом очень и очень напряжённая.
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