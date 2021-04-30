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В Роспотребнадзоре назвали стабильной ситуацию с коронавирусом в России

Несмотря на то что инфекция держит весь мир в напряжении, в РФ нет никаких критических значений.

30 апреля 2021, 18:34
<p>Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV</p>

Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

В России стабильная, без критических значений ситуация с коронавирусом. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В РФ пока мы находимся в стадии стабильной, значимого увеличения числа ежедневно регистрируемых случаев у нас нет", — сказала она в эфире канала "Россия 24".

Попова призвала отказаться от массовых мероприятий в майские праздники и провести их в кругу семьи

Попова призвала отказаться от массовых мероприятий в майские праздники и провести их в кругу семьи

Однако она отметила, что, несмотря на относительное спокойствие в России, в мире ситуация с коронавирусом очень и очень напряжённая.

Ранее Анна Попова раскрыла точное количество заражений "британским" штаммом коронавируса на территории России. Также глава Роспотребнадзора дала прогноз по ситуации с коронавирусом после майских праздников.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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