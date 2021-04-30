Попова раскрыла число заражений "британским" штаммом ковида в России
Также глава Роспотребнадзора дала прогноз по ситуации с коронавирусом после майских праздников.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что за всё время специалисты выявили в России свыше 350 случаев заражения "британским" штаммом коронавируса и около 20 случаев — "южноафриканским" штаммом.
"На сегодняшний день есть распространение, и есть завозы. У нас выявлено более 350 случаев "британского" штамма, около 20 — "южноафриканского", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
Также глава Роспотребнадзора выразила мнение, что ситуация с коронавирусом в России не ухудшится после майских праздников. Жителям страны лишь стоит строже соблюдать действующие профилактические меры. Кроме того, Попова напомнила, что иммунитет к ковиду после вакцинации сохраняется не менее чем на 10–12 месяцев.
Напоминаем, ранее Роспотребнадзор оценил ковидную ситуацию в Москве как напряжённую. В преддверии праздников и выходных специалисты напоминают о высокой опасности заражения.
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